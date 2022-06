I LETTORI CI SCRIVONO / MIA MADRE NEL MAP DI CROGNALETO...SENZA STRADA

Buongiorno, certastampa. Buongiorno, certastampa.

Io avrei una segnalazione riguarda una situazione grave nel comune di crognaleto.

Una famiglia che abita in un MAP (MODULI ABITAZIONI PROVVISORIO) FRAZIONE SAN GIORGIO in pratica la strada per accedere a questa abitazione oltre ad essere dissestate quando piove si allaga di fango ed acqua e quando è secco la polvere fa tipo tempesta di sabbia. In questa abitazione vi è una signora con gravi problemi di salute e con questa strada abbandonata fanno difficoltà anche autoambulanza e personale 118 ad intervenire. Io sono il figlio ma risiedo a Teramo per motivi di lavoro.