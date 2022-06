NUOVE RASTRELLIERE “ANTIFURTO” PER LE BICI IN CITTÀ

Piazza Orsini, via Carducci e nella zona della Prefettura, saranno tre le nuove rastrelliere per le biciclette, che il Comune di Teramo presenterà domani, con l’avvio del nuovo progetto di bike sharing elettrico. Da domani, infatti, più di 30 biciclette elettriche saranno a disposizione dei teramani, in quello che si pone come nuovo progetto di mobilità sostenibile. I dettagli, li spiegherà l’assessore Verna, ma nell’attesa sono arrivate le prime tre nuove rastrelliere. Saranno molte di più, quelle che saranno sistemate in città, ed è interessante rilevare come il Comune abbia scelto una soluzione più moderna (per il design) e soprattutto più sicura, visto che la forma è studiata per consentire l’aggancio della catena al telaio e non alla ruota, rendendo più difficile il furto. Ogni rastrelliera potrà ospitare fino a 6 biciclette.