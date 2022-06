REFERENDUM / ARIBERTO GRIFONI: “SCIOPERO DELLA FAME CONTRO IL SILENZIO DEI MEDIA”

"Bisogna far andare la gente domenica ai seggi”. È diretto, immediato, Ariberto Grifoni, nel ricordare l’importanza di questo referendum. “Ieri pomeriggio ho colto l'occasione del convegno su Marco per rendere noto che dalla mezzanotte avrei digiunato con Irene Testa e Roberto Calderoli”. Quindi, anche Ariberto Grifoni sta facendo lo sciopero della fane una protesta contro la scarsa attenzione riservata a questi referendum. I radicali hanno diffuso i dati che evidenziano l’assenza da tv e giornali dell’argomento. Ma questa è l’ultima settimana per raggiungere il quorum. “Io faccio un appello - ha detto Calderoli - ciascuno di coloro che hanno deciso di votare adottasse un astensionista e lo portasse al voto, il quorum sarebbe bell’e fatto”