BIG MATCH, CAMBIO AL VERTICE, IL NUOVO PRESIDENTE E' CARLA CASALENA

Cambio al vertice per l’associazione Big Match di Teramo. Dopo oltre venti anni sotto la guida di Alfredo Natali, infatti, il Consiglio Direttivo che si è svolto a seguito dell’assemblea dei soci ha deciso di nominare un nuovo presidente. Si tratta di Carla Casalena che sarà coadiuvata dal vicepresidente Roberto Tullii. Nel ruolo di tesoriere è stato confermato, invece, Marco Possenti. Si tratta di un cambio della guardia nel segno della continuità, come sottolineato dal presidente uscente Natali che, durante i lavori del Direttivo, ha sottolineato la necessità di un ricambio e ha proposto di votare Carla Casalena come presidente.

Il Consiglio Direttivo, per il nuovo mandato, sarà composto da: Alfredo Natali, Antonio Di Raimondo, Carla Casalena, Corrado Pelizzi, Luigi Di Liborio, Marco Possenti, Piero Di Pasquale, Roberto Tullii e Vincenzo Cordoni.

“Sono onorata di ricoprire un incarico così importante all’interno dell’associazione Big Match – afferma la neopresidente Casalena – Ringrazio il Direttivo per la fiducia dimostrata nei miei confronti e il presidente uscente Natali per il grande lavoro svolto in venti anni di attività. Con maggiore convinzione continueremo il percorso già avviato per dare a Teramo e a tutto il nostro territorio eventi di prestigio sia dal punto di vista sociale che culturale”.