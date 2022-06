LA SCUOLA SI FA SENTIERO: ECCO IL PROGETTO "MAJA", 11 ESCURSIONI DI APPRENDIMENTO ITINERANTE

Dare ai ragazzi una preparazione che vada oltre la semplice didattica, incontrando l’esperienza: è questo l’obiettivo del progetto Maja – Apprendimento Itinerante, promosso dal Parco Gran Sasso e Monti della Laga e Unione Comuni Monti della Laga in collaborazione con Abruzzo Parks. 11 escursioni, che condurranno i giovani alla scoperta dei territori montani, per apprendere nozioni riguardanti flora e fauna, morfologia e geologia del territorio ed ascoltare storie e leggende che potranno appassionarli ancora di più alla scoperta. A guidarli in queste magnifiche esperienze, le guide di Abruzzo Parks, iscritte al collegio delle Guide Alpine. Il progetto interesserà gli Istituti Scolastici Primari e Secondari che hanno sede nei comuni di Campli, Cortino, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura e Valle Castellana e si presenta come una grande opportunità per i ragazzi che potranno recuperare un reale contatto con la natura e con il territorio, scoprendone caratteristiche e storia ed arricchendo il loro bagaglio esperienziale. La Valle degli Scoiattoli, Grotta Sant’Angelo, le Gole del Salinello, il Centro di Educazione Ambientale WWF Abetina di Cortino, Monte Bilanciere, il Mulino di Casanova, le Cascate del Tordino, Piano di Roseto, Rocca Roseto, la Chiesa di S. Maria della Tibia Bosco Martese, il Sentiero della Resistenza, Valle Piola, Castel Manfrino e l’Anello delle Tre Caciare, sono i luoghi scelti per le escursioni. Ogni uscita sarà documentata da foto e video che saranno pubblicati all’interno del sito creato per dare visibilità al progetto anche online: www.majaapprendimentoitinerante.it Camillo D’Angelo, Presidente dell’Unione Comuni Monti della Laga, commenta così il lancio del progetto: “Crediamo fortemente che la formazione globale dell’individuo debba avvenire tramite un filo diretto tra ciò che si studia nei testi scolastici e ciò che si vive in prima persona. Il progetto Maja – Apprendimento Itinerante avrà l’enorme merito di rendere tangibili le nozioni trasmesse dagli insegnanti, grazie al contributo delle guide di Abruzzo Parks che metteranno a disposizione le loro conoscenze per far conoscere ai ragazzi alcune delle zone più interessanti, a livello naturalistico, del nostro territorio. Crescere significa apprendere e scoprire: Maja – Apprendimento Itinerante, è una perfetta sintesi di questo percorso. Siamo certi che i Dirigenti Scolastici dei comuni del territorio dei Monti della Laga coglieranno l’enorme potenziale del progetto e che, insieme, potremmo portarlo avanti negli anni con grande soddisfazione”.