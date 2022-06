ECCO COME RINASCE PIAZZALE SAN FRANCESCO: «UN TERMINAL MODERNISSIMO»



Lavori finanziati dal Masterplan per le autostazioni in Abruzzo. Soggetto attuatore è Tua. Nel caso di Teramo si tratta, come noto, dell'autostazione di piazzale San Francesco e la gestione sará in capo al Comune di Teramo. Previsto il rifacimento del bar - ristoro, un info point, una nuova sala attesa, nuovi servizi igienici, pannelli fotovoltaici, percorsi per disabili, pista ciclabile, colonnine per la ricarica elettrica delle auto. Verranno abbattuti gli alberi pericolosi e verranno ripiantati se necessario. Il sottosegretario D’Annuntiis e il presidente della Tua, Giuliante, hanno spiegato che :”La Regione sta intervenendo con 5milioni su tutto l'Abruzzo, di cui quasi 600mila euro per Teramo che, finalmente, metterá fine alla situazione di degrado attuale". Entro il 31 dicembre 2022 dovranno essere individuate le ditte e si conta di finire i lavori entro l'estate 2023. «Quella è un terminal e come tale deve essere utilizzato, con 14 stalli per carico e scarico degli autobus - ha spiegato Giuliante - e gli stalli per le auto saranno ridotti e principalmente verranno dedicati ai disabili»