DA OGGI TERAMO HA IL SUO BIKE SHARING ELETTRICO: FUNZIONERA' COSI'... E CHI VORRA' POTRA' AVERNE UNA A 1 EURO AL GIORNO

Sono operative le prime nuovissime 25 bici elettriche affidate dal Comune, per manutenzione e custodia, ai due rivenditori di Teramo in via Pannella e piazza Verdi. Da qui si potrà partire, noleggiando la bici prescelta al costo di soli 20 euro per 20 giorni (quindi ci si riporta a casa la bicicletta con tanto di caricatore per la batteria) o a 2 euro/1 ora, 5 euro mezza giornata e 9 euro intera giornata, con l'impegno a riportare la bici in uno dei due punti entro le 20. sempre che, come annunciato stamane dall'assessore alla mobilità sostenibile, Maurizio Verna, non si riesca ad accordarsi con i titolari per un allungamento dell'orario di riconsegna almeno per il periodo estivo. "Siamo davvero soddisfatti di questo nuovo bikesharing elettrico, completamente diverso da quello cui eravamo abituati qualche anno fa vittima di troppi atti vandalici" commenta Verna mentre il primo cittadino Gianguido D'Alberto ha esordito sulla sua bici elettrica personalizzata con tanto di adesivo con su scritto "sindaco". "Per ora ne avremo una io e una il sindaco" dichiara Verna, confermando l'assegnazione di due bici anche al corpo di Polizia Municipale.