VERNA TUONA CONTRO D'ANNUNTIIS: "VIENI A PARLARE DI PIAZZALE SAN FRANCESCO E NON SAI NEANCHE DOVE STA..."

"Apprendiamo con sgomento che il sottosegretario della Regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis, sia venuto oggi a Teramo ad illustrarci addirittura il già stranoto progetto di riqualificazione dell'autostazione di piazzale San Francesco, area per altro che D'Annuntiis non sa neanche dove si trovi..." L'assessore alla mobilità del Comune di Teramo, Maurizio Verna, a poche centinaia di metri dalla sala consiliare della Provincia dove si era tenuta la conferenza stampa del sottosegretario insieme al presidente di TUA, tuona proprio contro la Regione e incalza proprio D'Annuntiis: "Sono cinque mesi che attendiamo informazioni e aggiornamenti dal sottosegretario sul tema dei fondi del Trasporto pubblico locale che umiliano questa città e la rendono, tuttora, la Cenerentola d'Abruzzo fortemente penalizzata rispetto ad altri capoluoghi di provincia. E anzichè venire a Teramo e darci notizie in merito, nonostante una commissione in Regione e varie sollecitazioni promosse da questa Amministrazione, cosa viene a fare? A presentare un progetto già presentato e di cui è titolare, come proprietà, il Comune?" E ancora: "D'Annuntiis sfila a Teramo prendendosi meriti politici che non ha e spacciando per regionali fondi che, in realtà, fanno parte di quel Masterplan definito vuoto dallo stesso D'Annuntiis quando era candidato. Oggi invece viene a Teramo a parlare di un progetto che, se si realizza, è proprio grazie al Masterplan di Luciano D'Alfonso". Per Verna anche il mancato invito in conferenza stampa del Comune è un chiaro "gioco politico di D'Annuntiis e di questa Regione di cui i cittadini sono stufi"