SU PIAZZALE SAN FRANCESCO CORONA ATTACCA VERNA: «SCOSTUMATO ISTITUZIONALE»

Trovo molto grave l’ennesimo comportamento di scostumatezza istituzionale ad opera del Comune di Teramo, e questa volta, in capo all’Assessore Verna.

L’essersi abbandonati, ancora una volta, ad attacchi personali contro il sottosegretario D’Annuntiis, ed istituzionali contro la Regione, e la Tua che attuerà l’intervento di riqualificazione di Piazzale San Francesco, spiega fin troppo bene il perché Teramo viva un tempo di isolamento politico e sociale.

Entrando nel merito: per quanto riguarda la presunta 'sproporzione' dei chilometri assegnati ai comuni capoluogo di provincia,l’attribuzione chilometrica e la rispettiva delega totale di funzioni, sono state semplicemente mantenute invariate dall’attuale Governo regionale rispetto al precedente.

Quindi nessuna penalizzazione da parte della Regione per Teramo. Il governo regionale, al contrario ha effettuato ed erogato l’adeguamento al contributo dei conguagli a saldo fermi dal 2014 che la giunta D’Alfonso aveva “dimenticato”.

Secondo l’assessore “ai monopattini“, e alle “strisce rosse”quel poco di buono che accade a Teramo è merito dell’Amministrazione Comunale anche nelle attività in cui non ha competenza (finanziamenti ricostruzione, CIS, teatro romano, riqualificazione deposito Tua ecc.), mentre ciò che accade di negativo, e ce ne sarebbero di esempi da fare, è responsabilità sempre di altri.

Per tornare al trasporto pubblico locale, corre l’obbligo di rammentare all’Assessore Verna, per l’ennesima volta, che la competenza nell’organizzazione dei servizi comunali è interamente del Comune di Teramo.

E dopo 4 anni, siamo in attesa di sapere se sia stato fatto uno studio accurato sulle tante corse ad utenza prossima alla zero.

In relazione invece al quantum (onnicomprensivo) che viene trasferito annualmente al comune, l’Assessore, in perfetto stile “non capisco o fingo di non capire“, continua ad attribuire alla Giunta Regionale la responsabilità di aver sottostimato lo stanziamento annuale per il Comune di Teramo, mentre lui stesso è consapevole della inesattezza di tale affermazione e del fatto che la precedente Giunta D’ Alfonso ha sempre mantenuto lo stesso stanziamento.

Nel ringraziare dunque Regione e Tua per il progetto di riqualificazione dell’autostazione di Piazzale San Francesco, invito il Sindaco a coordinare meglio gli assessori, anche per ciò che concerne comportamenti e dichiarazioni, che possono ledere, e ledono, rapporti istituzionali che invece devono essere improntati all’educazione e alla leale collaborazione.

Comprendiamo che con l’approssimarsi della campagna elettorale il nervosismo possa essere proporzionale ai risultati ottenuti, ma ciò non giustifica i toni e le affermazioni dell’assessore Verna.

Luca Corona

consigliere Comunale lista civica “Oltre”