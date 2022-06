GASPARA STAMPA / PALAZZO DELFICO E QUELL'ANGOLO DIMENTICATO DALLA REGIONE

Caro assessore regionale Daniele D'Amario,

è mai venuto a farsi un giro in via Carducci a Teramo?

Guardi se chiede al suo collega di giunta, Pietro Quaresimale, dovrebbe ritrovarla facilmente: si lasci il liceo Classico alle spalle, superi la sede provvisoria del Comune di Teramo e arrivi in fondo. Ecco, sulla destra, quel bellissimo palazzone che conosciamo tutti come Biblioteca Delfico è il Palazzo Delfico. Lo sa che ora è ufficialmente tutto vostro, inclusi gli oneri di bollette di luce e gas?

Ops...tutto tutto no, visto che la sala polifunzionale era e resta della Provincia (a proposito, perchè?)

Torniamo a noi.

Visto che il PalazzoDelficoEccettoLaSalaPolifunzionale è della Regione Abruzzo, caro assessore, venga con me su via Carducci appena può e guardiamolo insieme.

Allora: all'angolo di destra, troverà i locali che diventeranno il Centro Informazioni Turistiche del Comune di Teramo. Siccome sono arredati da un anno e dentro ci sono le attrezzature informatiche recuperate dal Cope, non sarebbe il caso di accelerare i tempi del (nuovo) comodato d'uso gratuito tra Regione e Comune di Teramo e non sarebbe anche il caso di mandare qualcuno a controllare che i pc nuovi funzionino ancora...In questo sicuramente sarà vigile l'assessore comunale Antonio Filipponi non appena glieli assegnerete ufficialmente

Ora guardiamo verso l'angolo di sinistra, troverà qui i locali che la Biblioteca Delfico vorrebbe poter utilizzare al meglio. Magari sfruttando anche quel bar chiuso da tempo e per gestire il quale, al bando nazionale, non si è presentato alcuno. Ma se lo immagina quel piano terra riqualificato e trasformato in spazio interattivo di Cultura, Lettura, partecipazione d'associazioni e quant'altro?

Se se lo immagina è già un buon punto di partenza. Ma le dò una notizia: servono i soldi. E non pochi, per sistemarli e adeguarli allo scopo.

Caro assessore D'Amario,

chi e quando cercherà e troverà queste risorse per rendere funzionale anche questi locali?

Il piano terra di Palazzo Delfico credo vivamente che meriti molto più di anonimi e scoraggianti fogli di carta bianchi messi sui vetri delle porte d'ingresso di locali che d'ingressi, ad horam, non ne hanno visto neanche uno.

Non trova?