GASPARA STAMPA / ADDIO A MANUELA ROMITELLI, GIORNALISTA E LOTTATRICE

Cara Manuela,

dover tornare a scrivere di te oggi che non ci sei più non è né facile né giusto.

Perchè la vita dovrebbe premiare e non condannare.

Dovrebbe essere felicità e non sofferenza.

Dovrebbe regalare sogni e non spezzarne tanti, troppi.

Cara Manuela,

per me resti una straordinaria compagna di corso all'UniTe, giornalista e collega, poetessa, scrittrice, grande lottatrice.

Di quelle lotte che solo chi attraversa la malattia può ingaggiare. E non tutti lo fanno. Tu lo facevi con coraggio.

Magari tra una poesia e un articolo, tra un viaggio e una partita a burraco.

Parleranno di te in terza persona, oggi: Manuela Romitelli non c'è più. E con lei se ne va quell'esempio di giovane donna grintosa e sensibile, solo all'apparenza introversa e silenziosa. Capace di Amicizia, quella sincera, schietta, senza fronzoli.

Diretta come te. Perchè per le maschere, in una vita di coraggio e dolore, non c'è né tempo né spazio.

Cara Manuela,

a chi vive la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale lasci in eredità un grande esempio. A chi non la vive ne lasci uno più importante: essere grati alla vita, sempre. Nonostante tutto. Nonostante tutti.

Buon viaggio Manuela,

Ora sei libera.

E voglio ricordarti con una delle tue bellissime poesie, dedicate a L'Aquila e a quella notte senfa fine...

TRE E TRENTADUE

Innalzi lo sguardo più su dove un punto non c'è più

Una forza senza memoria per ogni singolo respiro che trema

Pioggia di selci diventano lacrime di angeli da portar via

Ci saranno rose e una piccola poesia che non perdonerai nel dolore che non si arresterà

Il segno rimarrà come solchi nella neve svanirà nella via infinita

Un sogno già perduto per chi è volato nel tempo di una vita sfiorata

Un volo librato planerà nell'azzurro indefinito di un'Aquila ferita

Nel sole risorgerà miracolosamente il suono di un bambino uomo di domani