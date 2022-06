NUOVA MODA TERAMANA: ADESSO IN OSPEDALE SI PARCHEGGIA SULL'ERBA

In ospedale, c'è un parcheggio. E' grande e visibile. E anche molto vuoto. Perché la moda teramana, impone che chi va in ospedale non debba pagare, ma deve parcheggiare dove capita. Di solito, però, si cerca una soluzione possibile, tipo intasare via don Minzoni (la stradina che scende da Villa Mosca) o si cerca un posto magari più lontano, come lungo la "salita dell'ospedale". Oggi, invece, abbiamo scoperto una nuova moda: il parcheggio "erboso". L'ha inventato il propriterio di questa bella Mercedes nera, che proprio a pochi metri dal mega parcheggio, ha deciso di parcheggiare sull'erba. Fregandosene delle leggi e del Codice della strada.