PRATI DI TIVO / IL TAR DECIDE DI... NON DECIDERE E RIGETTA IL RICORSO, SI PROCEDE CON L'ASSEGNAZIONE AI PERSIA





Prati di Tivo, niente di fatto. Il Tar decide di... non decidere e rigetta il ricorso di Finori per difetto di Giurisdizione. In pratica, Finori si sarebbe dovuto rivolgere al giudice ordinario e non al Tar. Che succederà adesso? «Adesso andiamo avanti per la nostra strada - commenta Di Natale della Gran Sasso Teramano - e procediamo all'assegnazione ai Fratelli Persia». Ovviamente, Finori potrà procedere con un nuovo ricorso al giudice, ordinario stavolta, ma senza possibilità di sospensiva e con tempi che sono ovviamente ipotizzabili come molto lunghi.