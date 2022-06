SILVI/ SI DIMETTE L'ASSESSORE SANTONE PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Ieri sera nel corso della seduta del consiglio comunale, il sindaco Andrea Scordella ha informato l’assemblea delle dimissioni di Massimo Santone da assessore. Nella comunicazione ufficiale, inviata al sindaco tramite pec, l’ex assessore specifica che la decisione è irrevocabile e deriva da “motivi strettamente famigliari”. Nella lettera si legge: “compatibilmente con gli impegni e le vicende famigliari non farò mancare il mio apporto. La stagione estiva – scrive Massimo Santone – è alle porte e posso garantire che abbiamo lavorato al meglio per allestire un cartellone delle manifestazioni di qualità. Non ci sarà solo l’intrattenimento serale, ma, compatibilmente con le modeste cifre di bilancio, abbiamo cercato di approntare avvenimenti attrattivi di spessore culturale e sociale…. Sono stati per me mesi molto importanti perché ho maturato, grazie al tuo coinvolgimento e la fiducia delle forze politiche di maggioranza, un’esperienza avvincente e ricca di insegnamenti…”. ”Chi tenta di far passare questa vicenda come qualcosa di diverso da quello che è in realtà, come ben specificato dall’ex assessore Massimo Santone – ha dichiarato il sindaco Scordella – mente sapendo di mentire con l’unico scopo di tentare un’improbabile tentativo di sciacallaggio politico. Sappiamo bene tutti che nella vita ci sono anche cose più importanti dell’impegno diretto nella politica, specie quando chi decide di offrire il proprio contributo nella gestione del Comune non ha motivi o interessi personali da tutelare, come è nel caso di Massimo Santone, che ringrazio per il buon lavoro da lui svolto con impegno e profitto come assessore al Turismo, alla Pubblica istruzione e alla Protezione Civile. La sua decisione va compresa e rispettata, non strumentalizzata. La maggioranza è coesa e compatta, decisamente protesa a raggiungere importanti obiettivi prima della fina della consiliatura. Nei prossimi giorni – ha aggiunto il sindaco Scordella – con i colleghi della maggioranza farò il punto della situazione e procederò speditamente alla nomina del nuovo assessore”.