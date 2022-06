VIDEO / BOMBA D'ACQUA / ESPLODONO TOMBINI, VIA PO ALLAGATA, VIA DEL CASTELLO IN CONDIZIONI PESSIME

E' una situazione di massima allerta in città per la bomba d'acqua che ha colpito il capoluogo meno di mezz'ora fa. Massima allerta a Villa Mosca, lungo la strada che sale dalla rotonda ovale fino al Conad (GUARDA QUI): è esploso un tombino. L'acqua fuoriesce senza sosta e le autovetture sono costrette a veri slalom. Si richiede la massima attenzione anche in altre zone: completamente allagata via Po.

Il nubifragio atteso per oggi è arrivato dunque anche a Teramo e subito si sono riproposti i soliti episodi di allagamento, molti dei quali, come ci scrivono i nostri elettori, dovuti ai tombini eternemente ostruiti per colpa della Te.Am che non si è mai occupata di queste problematiche insieme al Comune, nonostante le belle promesse dell'assessore Di Bonaventura lasciato da solo, senza impiegati e senza un minimo di aiuto. Allagamenti dicevamo ovunque e cittadini spaventati. Le condizioni peggiori nella zona del Castello (GUARDA QUI) ed in via Po (GUARDA QUI), strada di accesso alla città. Vergognoso.

Continuate a segnalarci la situazione. Aggiorneremo in questo articolo.