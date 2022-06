“COMMUNITAS COGITATIONIS” E IL CONVENTO SI FA ATELIER CULTURALE: DOMANI CECCHI PAONE E MARCO ROCCHI SUL RISORGIMENTO



Il Centro studi “Il Risveglio” presenta “Communitas Cogitationis”,un progetto pensato con lo scopo divalorizzare il pregiato spazio del convento “dei sette Fratelli” di Mosciano Sant’Angelo, con il fine di sviluppare un “Atelier” culturale. Un luogo di idee ​e di confronto su cui convergeranno personalità di spicco dell’arte, della cultura, del giornalismo e della politica.

“Sono molto grato al comune di Mosciano Sant’Angelo – spiega il presidente del Centro Studi M° Andrea Castagna – per aver positivamente accolto la nostra proposta di valorizzazione culturale del convento dei Santi Sette Fratelli e, allo stesso tempo, tengo a ringraziare la Fondazione Tercas per aver in parte finanziato il nostro progetto. Un ulteriore ringraziamento lo rivolgo con piacere anche ai nostri partner privati che, con entusiasmo, sostengono il progetto: Passacqua Group, BioApta, Hotel 900, Manufactury Design e Merlini Group.

E’un momento significativo per il nostro centro studi, le nostre attività prendono finalmente corpo dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. La nostra rassegna sarà un composto di conferenze, presentazioni libri e concerti intesi come luoghi di incontro in un luogo di pensiero.

L’aspirazione, infatti, è costruire una comunità di pensiero, con accezione olivettiana, portando la città di Mosciano in generale, il convento in particolare, a diventare “luogo geometrico” di convergenza e di riferimento nel contesto provinciale.”

​​​​​​​

“COMMUNITAS COGITATIONIS”

Convento dei Santi Sette fratelli

Mosciano Sant’Angelo

10.06.2022 - Presentazione del libro “Pagine del Risorgimento italiano” di Marco Rocchi - ed. Carabba. Dialoga con l’autore il giornalista Alessandro Cecchi Paone

25.06.2022 - Presentazione del libro “Io e Pasolini” di Anton Giulio Onofri. Dialoga con l’autore il dott. Luca Di Bonaventura

16.07.2022 – Presentazione del libro “Il biennio nero 1992/1993” di Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani. Dialoga con l’autore il giornalista Claudio Brachino

30.08.2022 Trio di Pesaro:

Andrea Castagna, violino

Alessandro Culiani, Violoncello

Lorenzo Bavaj, Pianoforte

10.09.2022 – Tavola rotonda “Informazione e Giornalismo, la comunicazione in tempi di crisi”

Relatori:

- On. Filippo Sensi (già portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri )

- D ott. Massimo Alesii (già segretario generale della Fondazione Olivetti)

- Giampaolo Grassi, (ANSA)

- Claudio Bozza (Corriere della Sera)

- Modera Dott. Luca Di Bonaventura (Huffington Post – Consulente per la comunicazione presso il gabinetto del Ministro della Difesa)

16.09.2022 - Convegno sull’arte dal tema : “I Simboli di rinascita nell’arte”

- a cura della Dott.ssa Maria Paola Lupo. Interviene Alberto Melarangelo