TERREMOTO/ DOPO LE VERIFICHE E' RIPRESA LA LINEA FERROVIARIA TRA LE MARCHE E LA COSTA TERAMANA

Dalle 17:30 è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, tra Porto San Giorgio (Fermo) nelle Marche e Alba Adriatica (Teramo) in Abruzzo, sospesa in via precauzionale a seguito di una scossa di terremoto con epicentro in mare che ha interessato la zona. La circolazione è stata riattivata dopo la verifica dello stato della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana

(Gruppo Fs Italiane). Per garantire il servizio durante l'interruzione sono stati

attivati bus sostitutivi. In Abruzzo intanto la situazione

si va tranquillizzando: a Teramo dirigenti pubblici affermano di

aver sentito un lieve movimento nei piani alti e che colleghi

dei primi piani non hanno avvertito nulla. Diversa la situazione

sulla costa: a Giulianova alcune persone sono uscite

immediatamente dagli uffici per poi rientrare successivamente.

Una scossa di terremoto di

magnitudo 4.2 nel mar Adriatico, di fronte alle coste tra Marche

e Abruzzo, avvertita soprattutto ai piani alti degli edifici, ha

fatto tornare alla mente delle popolazioni che abitano le due

regioni i terremoti che tra il 2009 e il 2016 hanno seminato

morte e paura tra gli abitanti: c'è chi è sceso in strada, chi

ha affidato sui social le sue paure e chi ha rivissuto il trauma

di qualche anno fa. Il traffico ferroviario sulla linea

Ancona-Pescara è stato sospeso, in via precauzionale, nel tratto

tra Alba Adriatica (Teramo) e Porto San Giorgio (Ascoli Piceno)

per una serie di verifiche tecniche da parte di Rfi che hanno

dato esito negativo.

Il sisma, secondo le stime dell'Ingv, si è verificato alle

13.18, con l'epicentro situato al largo della costa marchigiana,

in provincia di Ascoli Piceno: altre due scosse sismiche di

assestamento sono state registrate successivamente dall'Ingv,

con lo stesso epicentro, una alla 13:22 di magnitudo 2.4 e una

alle 13:39 di magnitudo 3.0. I comuni più vicini all'epicentro

sono Cupra Marittima (9 km), Grottammare (10 km), Pedaso (13 km)

e San Benedetto del Tronto (13 km).

E' stata avvertita in diverse località costiere (ma anche

dell'entroterra) delle Marche: a Grottammare, una scolaresca è

uscita all'aperto nel rispetto dei protocolli di sicurezza, poi

però è rientrata nelle aule. A Porto San Giorgio (Fermo), in

alcune case sono caduti i quadri appesi alle pareti.

"Ci sono state due scosse di fila", spiega un utente su

twitter. E un altro aggiunge: "Penso che il trauma da terremoto

è qualcosa di cui non potremo mai liberarci". Anche alcuni

cittadini di Giulianova hanno raccontano di aver avvertito

parecchio la scossa. E un inquilino del settimo piano di un

palazzo in Piazza Unione a Pescara racconta: "Mi ha ballato la

sedia per un po', diciamo che non si è mossa, ma è stata

lunghetta. Sono abituato ad altre scosse nel Teramano, mentre

sento che a Alba Adriatica e Tortoreto l'hanno avvertita più

nettamente".

La Protezione Civile ha ricevuto alcune chiamate, ma al

termine delle verifiche effettuate con le sale operative delle

due regioni e con le autorità locali non risultano esserci danni

a edifici o persone.

Tra gli effetti 'indesiderati' è saltata la presentazione del

libro "Ripartire dalle città" a Pescara, di Gaetano Sateriale,

sindacalista Cgil e sindaco di Ferrara dal 1999 al 2009, che è

rimasto bloccato in treno dopo che la linea ferroviaria

Ancona-Pescara è stata sospesa in ocasione del convegno Cgil dal

titolo "Ripartire dalle città - Verso la Nuova Pescara".