IL SANTUARIO DI SAN GABRIELE OSPITA DOMANI IL CONVEGNO DIOCESANO DI INIZIO ESTATE

Domani, sabato 11 giugno, come da ormai consolidata tradizione, tutte le anime della diocesi di Teramo-Atri (presbiterio, aggregazioni laicali, consigli pastorali parrocchiali) si ritroveranno nell’annuale convegno diocesano di inizio estate per fare il punto sull’anno pastorale appena concluso e per preparare il nuovo. Il convegno, che si svolge sulla tematica sinodale “La diakonia nella storia”, si terrà presso la sala convegni del museo Stauròs del santuario di San Gabriele. Inizierà alle ore 9.30, con l’introduzione di don Carlo Farinelli, delegato diocesano per il cammino sinodale e Leonardo Di Battista, direttore dell’ufficio pastorale laicato.

Seguiranno quindi alcuni gruppi di lavoro sulla tematica in discussione.

L’incontro sarà concluso con l’intervento di monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, che offrirà alcune prospettive di impegno.

Lunedì 13 giugno il santuario ospiterà invece l’annuale raduno del movimento sacerdotale mariano d’Abruzzo e Marche, cui aderiscono numerosi sacerdoti, religiosi e laici.

L’incontro, che vedrà la partecipazione di centinaia di persone, inizierà alle ore 10. Alle ore 11.30 è prevista la celebrazione eucaristica nel nuovo santuario, presieduta da monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Il raduno si concluderà alle ore 15.30 con la preghiera del rosario.