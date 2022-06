AIUTIAMO QUEST'UOMO A TROVARE UNA SOLUZIONE "CIVILE", L'APPELLO DI CERTASTAMPA AL COMUNE

Dorme per terra, a Teramo, in via Oberdan da diverso tempo, ci dicono almeno da un anno. Dorme li, sotto ai portici dell'ex palazzo della sanità d'inverno e d'estate. Sembra quasi che tutti si siano oramai abituati a vederlo dormire li. Una non curanza da parte delle istituzioni tutte, che non fa il bene della città. Noi di certastampa.it invitiamo a prendere provvedimenti, ad aiutare quest'uomo e sollecitiamo l'ufficio sociale del Comune ben rappresentato dall'assessore Ilaria De Sanctis a trovare una sistemazione a quest'uomo. Ci sono tante case chiuse per vari motivi in città e ci sono anche case assistenziali. Adoperiamoci per togliere questa persona da li sotto al porticato di via Oberdan. Lo chiede la nostra coscienza. Grazie. Attendiamo notizie. Fateci sapere.