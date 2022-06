BAINAIT / E' LEO NODARI L'OSPITE DI QUESTA SERA: TERAMO, IL BORSELLINO, LA RIPARTENZA, GLI SPETTACOLI E... COME SI ORGANIZZANO

Sarà Leo Nodari, giornalista, scrittore, patron del Premio Borsellino e imprenditore nel mondo dello spettacolo, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Nodari avrà modo di parlare del momento particolare che sta affrontando la nostra regione, questa ripartenza post pandemica che pone una serie di sfide, dal punto di vista sociale, politico e collettivo. Parlando del mondo dello spettacolo, Nodari spiegherà anche i meccanismi che regolano l’organizzazione di un evento, la scelta di un artista, anche sottolineando certe incongruenze palesi ravvisabili in alcune manifestazioni locali. Sul Borsellino, Leo Nodari ripercorrerà la storia del Premio, ormai divenuto irrinunciabile appuntamento di rilievo nazionale e, come è nello stile di Bainait, non mancheranno momenti di racconto più intimo e personale, come quelli dedicati anche alle persone incontrate negli anni dello stesso Premio, da quelle più sorprendenti a quelle più deludenti.