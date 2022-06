RISSA NELLA NOTTE SUL LUNGOMARE: GIOVANI TERAMANI AGGREDITI DA UN BRANCO FINISCONO IN OSPEDALE





Sono finiti in ospedale, alcuni giovani teramani aggrediti sul lungomare di Alba Adriatica da un "branco". Una vicenda inquietante, quella di questa notte e tutta da chiarire.

QUESTA LA NOTA DELLA FAMIGLIA DEI RAGAZZI



Ad Alba Adriatica nella notte ,alle ore 2.30 tre ragazzi teramani sono stati brutalmente aggrediti da un branco di extracomunitari. Gli assalitori in gruppo hanno inferto ai malcapitati un feroce, violentissimo pestaggio riducendo i ragazzi in uno stato di penosa prostrazione fisica.

La rissa è esplosa sul Lungomare Marconi senza alcun motivo plausibile all’altezza del numero civico 158 in corrispondenza dello stabile condominio Il Palmizio dove il gruppo degli assalitori sostava presso una attività notturna in quel momento aperta al servizio per gli avventori.

I ragazzi aggrediti sono stati ricoverati presso l’ospedale di Teramo. E’ stata sporta dagli avvocati Alessio De Iuliis e Annalisa De Iuliis regolare querela/denuncia contro i responsabili del pestaggio ancora non identificati.

Si attendono nelle prossime ore evoluzioni nelle indagini.