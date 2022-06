DOMANI ALLO SPORTING LA PRESENTAZIONE DI "DUE ANIME" DI ELEONORA PALANTRANI

Il primo romanzo "Il vento che porta via" era un diario intimistico fortemente autobiografico. Molto scorrevole come è nella caratteristica della prosa di questa talentuosa autrice. Il nuovo, "Due anime", parla dell'incontro di due donne che elaborano, in modo diverso, due dolori, anche grazie ad un mutuo sostegno e alla loro amicizia, che le aiuta ad accettare due situazioni diverse ma ambedue impattanti sulla felicità. E' in programma per domani, alle 18, allo Sportng, la presentazione proprio di "Due anime"; l'ultima fatica letteraria di Eleonora Palantrani. Moderato dallo psicanalista Marcello Farina, l'incontro vedrà la partecipazione dello scrittore Elso Simone Serpentini e dell'avvocata Manola Di Pasquale. L'autrice leggerà brani del suo romanzo, offrendo alla platea una vera e propria immersione condivisa nella vicenda delle due donne.