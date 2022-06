DOMANI ALL'INTERAMNIA UN PREMIO SPECIALE PER UNA SQUADRA DI CAMPIONI STRAORDINARI

Squadra di Nuoto e Salvamento FISDIR della Polisportiva allenata da Francesca De Nigris.

La Polisportiva Interamnia è l’unica squadra a Teramo ad avere ben 8 atleti che gareggiano nel settore promozionale della Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivo Relazionali, che è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

L'evento di domani sarà un modo per ringraziare di cuore tutti gli atleti per le prestazioni ma soprattutto sottolineare il grande lavoro di squadra fatto da genitori, atleti e dall’istruttrice Francesca De Nigris per l’impegno, l’amore e per il sostegno fisico e morale che da tutto l’anno ai nostri ragazzi non solo in piscina. "Sarà un modo per fare un saluto doveroso alle famiglie che si affidano alla Polisportiva che crede in questo progetto da più di 5 anni - spiega Giorgia D'Autorio - perchè soprattutto per soggetti con disabilità intellettive e relazioni l'attività in acqua facilita la gestione degli aspetti emotivi e dei disturbi comportamenti, favorisce il mantenimento dell'attenzione e stimola i ragazzi accrescendo le capacità di coordinamento motorio in un ambiento circoscritto. L'attività in acqua inoltre favorisce l'integrazione sociale"

Domani, sabato 11 giugno, dalle 17 in occasione della Festa dell’estate dei bambini l'amministratrice della Polisportiva Interamnia Giorgia D’Autorio e la Delegata provinciale CIP (Comitato Italiano Parolimpico) Michela Core, premieranno la