ATTENZIONE / CHIUSO TRATTO DI CIRCONVALLAZIONE SPALATO PER ALBERO PERICOLANTE

Albero pericolante in circonvallazione Spalato, chiuso un tratto della strada e grandi problemi al traffico. Il Comune invita a non dirigersi verso l'area di Porta Madonna in direzione circonvallazione, perché si sono già creati ingorghi a causa di un intervento urgente dei Vigili del Fuoco.