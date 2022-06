DONNA MUORE SOFFOCATA NELL'APPARTAMENTO IN FIAMME, SALVI IL MARITO E LA FIGLIA

Stanotte, intorno alle 2:00, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo ha effettuato un intervento per un incendio avvenuto in un'abitazione in Via San Gabriele ad Isola del Gran Sasso. Sul posto sono stati inviati un'autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un'autobotte. L'incendio ha interessato un appartamento posto nel primo piano di un fabbricato in cui al piano terra è collocato un locale di ristorazione. Le fiamme hanno avuto origine dal tinello dell'alloggio abitato da una coppia di anziani e dalla figlia. I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incendio in pochissimi minuti, in quanto avevano appena terminato un intervento nella vicina località di Ornano. Appena giunti sul posto hanno raggiunto l'appartamento percorrendo la scala esterna, dove hanno incontrato l'anziano di 85 anni e la figlia di 47 che erano riusciti a portarsi all'esterno dei locali invasi dal fumo. Una volta all'interno dell'alloggio i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'anziana riverso sul pavimento del corridoio. La donna è stata portata rapidamente fuori dall'alloggio dove il personale sanitario ha provveduto ad eseguire le manovre di rianimazione, senza esito, pertanto non hanno potuto far altro che costatare la morte. I vigili del fuoco hanno successivamente provveduto ad estinguere completamente le fiamme e ad arieggiare i locali, mettendo in sicurezza gli impianti danneggiati dal calore sviluppato dall'incendio. L'anziano e la figlia, che hanno respirato un po' di fumo prima di uscire dall'appartamento, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati con un'ambulanza del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo per gli accertamenti del caso. L'incendio ha prodotto un denso fumo che ha provocato l'annerimento di tuti i locali dell'appartamento. La strada comunale è rimasta bloccata al traffico veicolare per tutta la durata dell'intervento di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Torricella Sicura per i propri adempimenti e la Croce Bianca di Isola del Gran Sasso.