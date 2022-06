ASSEMBLEA DEI SOCI GST, FISSATA LA DATA PER LA VENDITA DEGLI IMPIANTI A PRATI DI TIVO

Si è riunita in Provincia questa mattina l'Assemblea della Gran Sasso Teramana (per la Provincia era presente il consigliere delegato Enio Pavone) che ha preso atto della sentenza del Tar che "dichiara il difetto di giurisdizione" rispetto al ricorso presentato dalla ditta Marco Finori" rinviando al giudice ordinario la valutazione delle contestazioni avanzate dal gestore temporaneo e ha fissato entro il 18 giugno la data per la firma della vendita della società ai F.Llli Persia e la nuova data dell'Assemblea che tornerà a riunirsi il 20 giugno.