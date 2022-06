VIDEO / AUTO SI RIBALTA LUNGO STRADA PER CASTAGNETO E PARTE L'ESPOSTO: "ABBIAMO PAURA"

Auto e mezzi pesanti che sfrecciano tutto il giorno e mezzi lasciati in sosta abusivamente a bordo strada incuranti del restringimento provocato alla carreggiata e dei rischi per l'incolumità dei pedoni. E' diventata insostenibile la situazione di pericolo lungo la strada per Castagneto, a due passi dalla rotonda per Piano della Lenta. Per questo alcuni residenti hanno presentato un esposto, tra gli altri, a Prefetto e sindaco di Teramo. "La situazione è drammatica, abbiamo paura ad uscire e ad attraversare" denuncia la signora Di Gregorio. Pochi giorni fa, un'auto che scendeva da Castagneto guidata da un ragazzo ha impattato contro un mezzo parcheggiato sulla destra e si è ribaltata finendo la corsa sul lato opposto della strada: "E' solo stato un miracolo che non abbia travolto un passante, da un bambino che rientrava da scuola ad un anziano ad una mamma col passeggino" ricorda la donna che da tempo segnala questa situazione. "Sono anni che parliamo dei rischi di questa strada, sono anni che chiediamo interventi urgenti ma niente, nessuno interviene e nessuno risponde". Da qui la decisione di presentare un esposto: "Su questa strada servono un dosso artificiale, dei paletti per imperire il parcheggio, un rilevatore di velocità, servono i controlli...Non si può vivere con la paura di essere travolti sull'uscio di casa" conclude amareggiata.

