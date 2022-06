VIDEO / FIAMME "DOLOSE" AL MERCATO COPERTO DI GIULIANOVA

Stamattina una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Roseto è intervenuta nell'ex mercato coperto di Piazza Dalla Chiesa a Giulianova per un incendio di varie suppellettili. L'incendio si è verificato in un locale del secondo piano del complesso immobiliare di proprietà del comune di Giulianova. La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta con un'autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un'autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, ha spento rapidamente l'incendio evitando che il calore potesse provocare danni agli elementi strutturali. Per accedere alla struttura i vigili del fuoco hanno utilizzato una scala con cui hanno raggiunto una finestra. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Giulianova per il seguito di competenza.

