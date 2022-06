NUGNES INCONTRA L’AMAZON CINESE PER CREARE PROSPETTIVE COMMERCIALI PER LE AZIENDE TERAMANE

Alibaba.com, piattaforma leader internazionale nell’e-commerce B2B con 26 milioni di buyer attivi in più di 190 paesi, 40 settori produttivi e 5900 categorie merceologiche, in collaborazione con il Comune di Roseto degli Abruzzi, ha organizzato per mercoledì 15 giugno alle ore 18:00 presso il Palazzo del Mare, sito sul Lungomare Trieste n. 2, un piano di sviluppo per le vendite all’estero, dedicato principalmente alle piccole e medie imprese abruzzesi e teramane.

“Siamo lieti di poter ospitare, per la prima volta nella nostra provincia, Alibaba.com, uno dei più importanti player di e-commerce B2B, per un evento unico nel suo genere che punta a presentare alle imprese del nostro territorio e di tutto il teramano le opportunità concesse dalla sua piattaforma B2B” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore alla Transizione Digitale Francesco Luciani. “Questo evento, a cui teniamo particolarmente, si pone infatti come obiettivo non solo quello di presentare le molteplici offerte che il mercato globale propone alle società del territorio, ma anche quello di formare imprese produttrici e distributrici locali sulle opportunità di commercio export B2B digitale, rendendole così immediatamente connesse a questo nuovo canale di business che sta prendendo sempre più piede. Immaginate che ritorno potrebbero avere le suddette aziende nel potersi confrontare con un mercato così vasto e pieno di opportunità, tra l’altro in un periodo storico in cui l’e-commerce B2B in Italia registra numeri in costante crescita”.

L’incontro prevede in avvio i saluti istituzionali del Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e dell’Assessore alla Transizione Digitale Francesco Luciani. A seguire ci saranno gli interventi di Andrea Ballardini, Head of Partner Development di Alibaba.com, che parlerà della piattaforma e delle opportunità del B2B digitale; Camilla Rossi, Channel Manager di Alibaba.com, che affronterà il tema delle opportunità per le PMI italiane; Francesco Tamburrino, Direttore Generale Rosso Fine Food Srl e Business Scouter Cantine Zaccagnini, che presenterà uno dei casi di successi in Abruzzo nel mercato B2B di Alibaba.com. Al termine dell’incontro ci sarà un piccolo dibattito e la possibilità, per le imprese presenti, di avere incontro individuali di approfondimento con i manager presenti.

“Questo evento è un’occasione per il dinamico tessuto imprenditoriale abruzzese e teramano di scoprire una piattaforma, sicura e affidabile, che va a completare la loro strategia di export B2B.” ha commentato Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo in Alibaba.com. “Alibaba.com permette di aprire una vetrina visibile 24 ore su 24, tutto l’anno, in più di 190 paesi e potenzialmente entrare in contatto con milioni di buyers, un passo importante per esportare nel mondo l’eccellenza del Made In Italy abruzzese”.

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Ci si può iscrivere tramite il seguente link: https://seller.alibaba.com/pages/italy_regional