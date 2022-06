ADAMO / CHE TRISTEZZA QUEL PANZONE SUL MANIFESTO…

Che bella idea, un torneo tra gli enti.

E che simpatico, quel manifesto con il “panzone” in bellavista.

Daje a ride.

Che bello!

Quale migliore immagine per dare il senso dell’impiegato al dopolavoro?

Un ciccione che gioca a pallone.

Che straordinaria fantasia, il "Club dei dipendenti della Provincia"

Fa ridere, vero?

E complimenti alla Provincia, che l'ha condiviso su tutti i social...

Tanto, anche.

Un trionfo del politicamente scorretto… un’ode al rispetto delle diversità.

Non mi scandalizza la “panza”, ho scritto un libro che si intitola “Ciccione”, figuriamoci, ma mi offende l’uso stereotipato del sovrappeso.

Eppure, sarebbe bastato usare la foto di un calciatore vestito da impiegato… se proprio una foto serviva.

Così, no.

Così …stona.

Ricordo, con l’ausilio di Wikipedia, la definizione di body shaming.

“Nel body shaming il carattere fisico viene colpito perché considerato non aderente ai canoni estetici della cultura in cui la vittima vive: non ha importanza che sia effettivamente anormale o dannoso per la salute, o semplicemente diverso dalla presunta "forma fisica perfetta", né che la vittima abbia la possibilità di modificarlo o no. Il canone estetico, spesso lontano dalle caratteristiche di un corpo umano comune o sano, è posto come normale e necessario per considerare una persona apprezzabile e degna di rispetto: il corpo della vittima è al contrario considerato anormale…”.

Che la partita abbia inizio.

E daje a ride

ADAMO