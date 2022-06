CASA DEL POPOLO: “ AVETE AUMENTATO TUTTO, ADESSO AUMENTATECI GLI STIPENDI”

Talmente è sotto gli occhi di tutti l'incredibile impennata dei prezzi degli ultimi mesi che ci è difficile non sembrare retorici o ridicoli nello scrivere queste righe.

Il mercato governa le nostre vite, le manovre finanziare di fondi di investimento e miliardari vari incidono direttamente sulle nostre giornate ma nessun governo ha fatto qualcosa per incrementare la ricchezza della classe lavoratrice.

Ora è arrivato il momento di pretenderlo!

Salario minimo a 10euro/ora per tutte e tutti subito!

Nessuno ci darà quello di cui abbiamo bisogno, dobbiamo prenderlo da noi.

Lasciamo perdere i vergognosi sindacati gialli impegnati a curare gli interessi dei padroni e a mistificare la realtá: il salario minimo è necessario, il primo passo verso una distribuzione democratica della ricchezza prodotta nel paese e la concertazione è un regalo agli industriali, solo la lotta paga!

I salari sono diminuiti negli ultimi trent'anni, mentre nel resto d'Europa sono aumentati; così come il nostro paese è recettivo nell'accogliere le indicazioni dell'Unione Europea quando portano lacrime e sangue per i lavoratori, riforme pensionistiche, austerità, tagli alla spesa pubblica, allo stesso modo evita accuratamente di inserire nei nostri ordinamenti norme di civiltà, come il salario minimo, che arrecherebbero solo giovamenti a tutti noi, che sul posto di lavoro produciamo la ricchezza di questo paese.

Salario minimo a 10 euro l'ora, reinserimento della scala mobile per combattere l'inflazione: le strade per combattere carovita e innalzamento dei prezzi ci sono, dobbiamo solo scegliere di percorrerle.

Casa del Popolo di Teramo