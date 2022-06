GIULIANOVA/ ADDOBBI LUMINOSI PER CARATTERIZZARE IL CENTRO CITTA'

Per l'estate 2022, l' Amministrazione comunale punta a caratterizzare il centro città con l'eleganza del "bianco totale". Da lunedì, centinaia di girandole mobili arriveranno a decorare le principali vie del Lido.



Inizieranno lunedì mattina, le operazioni di montaggio delle decorazioni luminose lungo le principali vie del Lido. Dopo gli ombrelli colorati dello scorso anno, l' Amministrazione comunale punta, per l'estate 2022, al bianco di centinaia di girandole rotanti che, di notte, costituiranno gli elementi centrali di una lunga cascata di luce.

" Ancora una volta - sottolinea l'assessore al Turismo e al Commercio Marco Di Carlo - è desiderio dell' Amministrazione abbellire le vie del passeggio e degli acquisti, dunque invitare giuliesi e turisti a trascorrere al centro di Giulianova il loro tempo libero. Si tratta, è evidente, di sostenere commercianti ed esercenti aumentando l'attrattività degli spazi. La scorsa estate furono scattate migliaia di foto alle vie colorate dagli ombrelli, foto che, diffuse sul web, costituirono un eccellente veicolo di promozione territoriale. Quest'anno scommettiamo sul monocolore e su un effetto "cartolina" tutto giocato sulla luce, sull'eleganza del "bianco totale". Crediamo sia nostro dovere abbellire la città, contribuendo a creare un clima di vacanza e di relax, fondamentale per una serena permanenza in città dei turisti e dei giuliesi, specie di quanti, tra loro, non si allontaneranno da Giulianova durante le ferie estive. Insieme alle manifestazioni, gli addobbi luminosi contribuiranno a creare, davvero per tutti, un ambiente accogliente, di festa, di ritrovata spensieratezza".