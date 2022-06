STRADA DEI PARCHI: PRONTI GLI AUMENTI DAL PRIMO LUGLIO. ANDARE A ROMA COSTERA' 54 EURO

Viaggiare da Pescara a Roma e viceversa, potrebbe arrivare a costare anche 54 euro dal prossimo primo di luglio. Un bel lusso che forse non tutti potranno permettersi. E così aumenterà sia il pedaggio per la capitale che il carburante. Meglio forse andare in bus. Ma a parte questo, quello che va rilevato è che non è stato posto un freno a questa brutta situazione, nonostante le proteste dei sindaci che non sono servite a nulla. Tutta colpa del Governo che non è andato avanti su questa questione. Solo chiacchiere come nello stile italiano. Questi i calcoli di Strada dei Parchi con gli aumenti automatici: viaggiare da Pescara a Roma, per una famiglia in auto potrebbe costare oltre 6 euro di pedaggio in più, arrivando a 26 euro. Da Teramo alla Capitale si passerebbe da 17,50 a 23,50 euro, dall'Aquila 15,60 invece di 11,60, da Avezzano 13,60 invece di 10,10. Aumenterebbero ovviamente anche i costi delle tratte interne all'Abruzzo. Andare da Pescara ad Avezzano arriverebbe infatti a 13 euro. Da Teramo all'Aquila Est 7,30, mentre 6,60 euro dall'Aquila Ovest ad Avezzano.