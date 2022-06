PANEM ET CIRCENSES A SAN NICOLO' NEL TORNEO DEGLI ENTI...MENTRE I CITTADINI ATTENDONO GLI ASFALTI…

Panem et circenses. È sempre la solita storia: il modo migliore per evitare che i cittadini protestino per qualcosa di non fatto, è sempre quello: panem et circenses. Manca la manutenzione delle strade e del verde ed il decoro (pulizia) della città? Meglio mettere in piedi feste e concerti perchè, forse, per loro è bene non pensare o non far pensare ai problemi i cittadini, e darsi alla gioia di bicchieri e dei panini. E' quello che si è visto, ieri sera, a San Nicolo', in piazza Progresso, all'evento, sì perchè è parso essere proprio un evento il primo torneo tra gli enti organizzato dalla Provincia. Non poteva mancare il primo cittadino, con le consuete foto sui social (ma oramai siamo in piena campagna elettorale) e il dopo torneo che sembrava un estratto della Sagra di Torano, in pochi metri quadrati.



Con buona pace dei cittadini sommersi dal verde ancora da sistemare, dagli asfalti ancora da incominciare (l'assessore Di Bonaventura, che avrebbe bisogno di un milione e settecentomila euro, ha ora a disposizione poco meno di un milione, che non basterà a fare quasi nulla).

Intanto, tutti in attesa dell'evento dell'estate, che sarà presentato la prossima settimana, quel Teramo Natura Indomita (sempre a proposito di feste e birrette, ma al parco fluviale) che attende ancora i fondi dalla Regione (ma di Abruzzo dal Vivo il bando ancora non si vede perchè, pare, la Regione abbia dimenticato di inoltrare la richiesta di fondi al Mibact) ma i ben informati ci raccontano che sarà ricco di eventi (e di spese) comunali per un bel "botto" pre elettorale. La gente non ha l'anello al naso e saprà sicuramente giudicare il 28 maggio del prossimo anno, alle elezioni comunali per il rinnovo del consiglio comunale di Teramo.