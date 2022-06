ELEZIONI / OGGI AL VOTO IN 49 COMUNI IN ABRUZZO. NEL TERAMANO SI VOTA IN 4 COMUNI, L'UNICO "BIG" E' MARTINSICURO

Oggi alle urne, dalle ore 7 alle 23, in 49 Comuni in Abruzzo per scegliere i nuovi sindaci o riconfermare, in alcuni casi, gli uscenti. E sono circa 230mila gli abruzzesi aventi diritto. Si vota in cinque comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Il ballottaggio è previsto per il 26 giugno qualora nessuno dei candidati abbia superato il 50% dei consensi: oltre all’Aquila, con 69.600 residenti, Ortona con 23.245, San Salvo con 18.848, Spoltore con 18.566 e Martinsicuro con 15.484. Poi, ci sono le sfide in comuni importanti con oltre 10mila abitanti, Atessa con 10.761 e Tortoreto con 10.442 e con oltre 7mila, Pratola Peligna con 7.840 abitanti. I seggi saranno aperti fino alle 23. Si potrà votare (in tutti i comuni) anche per i cinque referendum sulla Giustizia, il cui spoglio inizierà direttamente stanotte dopo le 23 mentre per le Amministrative lo scrutino si svolgerà nel pomeriggio di domani, lunedì 13 giugno.

In provincia dell’Aquila si vota in 17 comuni, tra cui L'Aquila, ossia: Balsorano, Barrea, Campo di Giove, Caporciano, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Montereale, Morino, Pescasseroli, Prata d’Ansidonia, Pratola Peligna, Sant’Eusanio Forconese, Scoppito e Villavallelonga.

In provincia di Teramo sono 4 i comuni chiamati al voto: Crognaleto, Tortoreto, Valle Castellana e Martinsicuro (unico sopra i 15mila abitanti dove è previsto il secondo turno).

In provincia di Pescara si vota in 5 comuni: Alanno, Brittoli, Scafa, Spoltore, dove è previsto il secondo turno, e Villa Celiera.

In provincia di Chieti si vota in 23 comuni: Arielli, Atessa, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Fallo, Fraine, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Ortona (dove è previsto il secondo turno), Pennadomo, Pennapiedimonte, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Salvo, San Vito Chietino, Tollo e Torricella Peligna.