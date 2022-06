PER IMPARARE A PENSARE DA LEADER, ESPERTI IN IMMOBILIARE DIVENTANO… CUOCHI



Mercoledì 29 giugno, a partire dalle ore 15, il Ristorante Cipria di Mare, in via Badia a Teramo, aprirà il suo regno, la cucina, ad un originale evento di formazione manageriale: “Kitchen For You” esperienza di team building culinario, organizzato dal Gruppo Progresso da 30 anni nel settore dei servizi immobiliari, in collaborazione con Politecnos società di consulenza e formazione manageriale.

Protagonisti dell’evento saranno i collaboratori del Gruppo Progresso che, guidati dallo Chef Alessandro De Antoniis, diventeranno la sua brigata di cucina per una sera e si cimenteranno nella preparazione di piatti che saranno serviti alla sala.

“Kitchen For You” spingerà i partecipanti a mettersi alla prova su un territorio sconosciuto, la preparazione dei piatti, ma anche ad affrontare possibili imprevisti, un cliente intollerante, un piatto non gradito, la brigata dovrà saper gestire lo stress ed essere in grado di portare a termine il servizio dimostrando capacità di collaborazione e organizzazione, flessibilità, comunicazione efficace, fiducia in se stessi e nei propri compagni.

La cucina, come luogo di apprendimento dove recepire i consigli dei più esperti e metterli in pratica e dove il ruolo del leader non è solo quello di dare ordini o suggerimenti, ma soprattutto quello di dare l’esempio, diventa la trasposizione perfetta della vita aziendale.

Ed è in quest’ottica che sempre più aziende scelgono le attività di team building in un ambiente formativo alternativo rispetto al contesto del lavoro per stimolare l’affiatamento del gruppo e migliorarne le performance.

Coinvolgere le persone e valorizzarle significa soprattutto far emergere quanto la capacità di lavorare insieme, la flessibilità di pensiero, la passione e le competenze possano far raggiungere risultati straordinari a tutto vantaggio dell’impresa, delle persone che vi lavorano e della società nella quale viviamo.

L’aspetto ludico dell’evento “Kitchen For You” sarà in grado di esaltare il processo di apprendimento e far ricordare a lungo e in maniera piacevole ai partecipanti l’esperienza di formazione, lasciando in eredità all’azienda un gruppo di lavoro compatto, aperto alla riflessione e al confronto.