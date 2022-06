ANPAS, IL PRESIDENTE NAZIONALE A PESCARA PER RINGRAZIARE I VOLONTARI DI OGNI EMERGENZA

Il 10 e 11 giugno si è tenuto a Pescara un importante congresso sulla cardiologia che ha richiamato luminari da tutta Italia. Presente anche il Presidente di ANPAS Nazionale, Fabrizio Pregliasco, il quale ha relazionato sul tema "Covid 19:dalla scienza dell'emergenza alla rivoluzione epocale". A Pescara anche il Presidente regionale Anpas Abruzzo , Stefano Di Stefano con una delegazione di volontari il quale ha espresso profondo riconoscimento per l'operato dei volontari delle pubbliche assistenze abruzzesi durante tutta la fase pandemica. Nella circostanza ha omaggiato il prof. Pregliasco di un dono rappresentativo per aver sostenuto professionalmente e moralmente l'impegno profuso dei volontari per le comunità abruzzesi.