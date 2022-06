RIAPRE DOMANI LA PISCINA SCOPERTA ALL'ACQUAVIVA CON PIU' SPAZI PER TUTTI

Raprirà da domani, la piscina comunale scoperta nel centro sportivo dell'Acquaviva con 54 postazioni. Nonostante anche le piscine scontino il caro bollette e l'aumento dei costi dell'energia, le tariffe resteranno invariate: per una giornaliera si pagherà 12 euro, che scendono a otto per metà giornata. I vantaggi maggiori saranno riservati ai gruppi e un'offerta di accesso a 20 euro per famiglie di tre componenti. Continuerà a essere utilizzata durante i mesi estivi anche la vasca al coperto per gli allenamenti di squadre. La piscina, gestita dalla società H2O resterà aperta tutti giorni dalle alle 19, con una pausa di due settimane a cavallo di Ferragosto.