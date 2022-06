CONTINUA L'ANNUNCITE DEL VICE SINDACO CAVALLARI: E' IN FISSA CON LE PIAZZE NELLE FRAZIONI CHE SI FARANNO NEL 2026...PENSATE SOLO AGLI ASFALTI!

Ad un anno dalle elezioni piovono piazze ovunque. Gli assessori, su input del Sindaco, che ormai pensa solo alle frazioni (convinto che ricordarsi di loro ad un anno dalle elezioni porterà l'attesa sua riconferma..) vanno "frazionando" sempre. Oggi è la volta, dopo Villa Mosca e Frondarola, di Valle San Giovanni che a detta del vice sindaco Giovanni Cavallari (a proposito si candiderà pure lui a sindaco tra un anno contro D'Alberto a Teramo, o andrà in Regione come si dice?) il borgo avrà una nuova piazza in Largo della Chiesa con arredi urbani, verde e spazi liberi dalle auto.

La nuova piazza verrà finanziata, al pari di quelle di Villa Mosca e Frondarola, con fondi Pnrr: 300mila euro a disposizione per un intervento che dovrà partire entro dicembre, per essere tassativamente concluso entro il 2026 (sempre che abbiano fatto i progetti e li abbiano presentati in tempo gli uffici).

Alla fine stanca legggere sempre le stesse cose, dico:"basta con le favolette. Basta!, pensate agli asfalti che fa caldo ed è il momento giusto, anche un anno prima delle elezioni, i cittadini ne saranno felici, che siano di Teramo o delle frazioni. Ricordo che i teramani si accontentano di poco: il verde ben curato (miraggio), la pulizia della città (altro miraggio) e gli asfalti (miraggioooo 3).