ALTISSIMA COLONNA DI FUMO VISIBILE DALLA COSTA NORD, BRUCIA DEPOSITO DI CARTA E PLASTICA

Preoccupa anche il versante teramano della vallata del Tronto, il vasto incendio che sta interessando il centro raccolta rifiuti della PicenAmbiente a Pagliare del Tronto. Da più di un'ora si è alzata una nube scura dal deposito che accoglie i rifiuti di carta e plastica, e l’aver odore dei materiali bruciati si avverte a chilometri di distanza. In azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Per ora ignote le cause dell'incendio.