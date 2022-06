CURIOSITÀ ELETTORALI / AL VOTO L’84ENNE QUINTINO STANCHIERI, FU PANNELLIANO… PER UN GIORNO

A 84 anni, Quintino Stanchieri al voto referendario. Assessore di Teramo per molti anni, fu l'unico democristiano che per difendere la sua frazione, La Torre, dall'insediamento di una discarica, agli inizi degli anni '90, votó contro i suoi colleghi di giunta, e si mise al fianco di Marco Pannella, Grazia Scuccimarra, Ivan Graziani, Peppino Scarselli e Virginio Bettini, il quale aveva predisposto un progetto alternativo, di rango europeo, ecosostenibile e basato sul riciclo dei rifiuti e l'estrazione dei biogas che l'allora monocolore democristiano rifiutò in consiglio comunale.