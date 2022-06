LA CURIOSITA' / UN COMUNE DOVRA' SCEGLIERE IL NUOVO SINDACO TRA PADRE E FIGLIA

Tra i 44 Comuni che, dalle 14 di oggi, con l'avvio delle operazioni di scrutinio, conosceranno il loro nuovo (o riconfermato) sindaco c'è anche Montelapiano. Ed è il comune più piccolo al voto in Abruzzo in questa tornata elettorale. Talmente piccolo da annoverare appena 76 abitanti, dei quali 69 con il diritto di voto. Una particolarità nella particolarità visto che i 69 elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco tra padre e figlia: una lista in corsa, infatto, è guidata dal primo cittadino uscente Arturo Scopino, vicepresidente della Provincia di Chieti, mentre l'altra lista è capitanata dalla figlia Martina.