PARCHEGGI, DOMANI FIRMANO I CONTRATTI I 22 EX TERCOOP. DAL 16 ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO MA I PARCOMETRI ARRIVERANNO TRA UNA SETTIMANA

Tutto pronto per la firma dei contratti per i 22 ex Tercoop con la Easy Help. La data "x" è quella di domani, 14 giugno, come conferma direttamente il vice presidente della società subentrata nella gestione della sosta blu, Andrea Chiodoni. Domani i 22 lavoratori firmeranno i contratti e dal 16 giugno si aprirà ufficialmente l'era EasyHelp a Teramo. Ma di parcometri non c'è neanche l'ombra, ad oggi, in città. "Entro la prossima settimana posizioneremo i 33 parcometri in centro, avvieremo da dopo il 16 giugno la fase di formazione dei dipendenti visto che, finora, non abbiamo avuto modo di approfondire le specifiche competenze" spiega Chiodoni. Formazione che sarà affidata a due referenti che, dal 16, saranno in città proprio per aiutare gli ex Tercoop a capire il funzionamento del nuovo sistema. "Non tutti potranno fare gli ausiliari, ci saranno coloro che aiuteranno ad esempio gli automobilisti a servirsi dei parcometri. Dobbiamo formarli e mansionarli, insomma" aggiunge il vice presidente. Ma la sosta si pagherà o no? "Questo lo dovete chiedere al Comune di Teramo, diciamo che dipende dal Comune: o non facciamo pagare la sosta fino all'attivazione dei parchimetri, e quindi per 4-5 giorni che serviranno, oppure potremo far pagare la sosta col il vecchio metodo della Tercoop. Vediamo cosa ci dice l'amministrazione comunale..." Quel che è certo è che la tariffa per parcheggiare sarà più bassa: "Abbiamo avuto una riduzione fino al 25% della tariffa che avevamo offerto noi, circostanza che ha anche comportanto un ritardo per poter aggiornare i sistemi automatici dei parchimetri" conclude Chiodoni.