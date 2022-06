ALTRI CONCERTI IN ARRIVO: GABBANI AD ATRI E RENGA A MONTORIO

Continuano a rincorrersi le notizie dei concerti che vedremo in provincia in questa calda estate del 2022. Se risveglio post pandemia doveva essere, risveglio sarà. Oltre ad Arisa a Teramo, in piazza Martiri, sono già fissati i concerti di Gabbani ad Atri, il 9 agosto, in piazza Duchi d'Acquaviva e di Francesco Renga a Montorio, in piazza Orsini, il 28 agosto. Prevendite già iniziate sui siti specializzati, per questi due concerti, che non mancheranno di richiamare i tanti fans dei due artisti