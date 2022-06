NELLA TERAMO DELLA "NATURA INDOMITA" SPUNTA PIETRACAMELA E VECCHIONI CANTA AI PRATI DI TIVO (IL 9 LUGLIO)

La rassegna di “Teramo Natura Indomita 2022” si snoderà non solo in centro e nel parco fluviale di Teramo ma anche nella suggestiva location del Comune di Pietracamela. Con una tappa gold: il concerto di Vecchioni ai Prati di Tivo in programma, se tutto andrà come si augurano gli organizzatori, il 9 luglio. Una settimana di musica ad alti livelli, quindi, quella che attende i teramani e non solo: prima Roberto Vecchioni il 9 e poi Arisa a, Teramo in piazza Martiri, pochi giorni dopo (il 14 luglio). Dita incrociate in montagna, per definire il tutto con lo staff di Vecchioni. Con un implitico e doveroso ringraziamento alla Riccitelli, protagonista assoluta e di primo piano nella proposta musicale per Teramo e provincia.

Intanto viene firmato il protocollo d'intesa in vista della terza edizione della kermesse teramana e che vede, tra gli enti firmatari, Comune di Teramo, Comune di Pietracamela, Camera di Commercio Gran Sasso, l'ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e L'Associazione Culturale Big Match (queste ultime, dice la delibera di giunta dell'8 giugno scorso, "attesa le loro peculiari capacità organizzativa di eventi di elevata attrattività per la comunità locale consolidatasi negli anni"). "Oltre 80 giorni di eventi e di installazioni che coinvolgeranno tutto il territorio, incoraggiando lo sviluppo e la progettualità, la collaborazione tra associazioni e il coinvolgimento della cittadinanza" prosegue sempre il protocollo.