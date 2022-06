VIDEO / RINASCE STASERA DOPO 60 ANNI LA PROCESSIONE DI SANT'ANTONIO

Rinasce oggi alle ore 18 un'antica tradizione che da 60 anni Teramo aveva perduto: la processione di Sant'Antonio. Un vero e proprio evento non solo per i suoi residenti ma per la comunità cattolica tutta che avra' modo di rivivere le atmosfere antiche d' Interamnia. Grazie al lavoro di don Antonio Ginaldi, infatti, dopo la Santa messa solenne che sarà presieduta dal Vescovo Lorenzo Leuzzi con i parroci del centro e i frati della Madonna delle Grazie, si svolgerà la processione, l'ultima volta si è tenuta il 13 giugno del 1962 insieme alla Fiera che il Comune potrebbe cercare di rifare.