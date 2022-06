VIDEO / LE MULTE SI PAGANO TRAMITE QRCODE, PERMESSI ZTL DA RINNOVARE ENTRO IL 29 GIUGNO

Per pagare una multa a Teramo, adesso, basterà inquadrare il qrcode stampato sullo scontrino messo sul parabrezza dell'auto. Risparmiando tempo, sia per gli automobilisti multati sia per gli agenti che non dovranno più digitalizzare il verbale cartaceo. Parla di “rivoluzione green” la Polizia Municipale guidata dal comandante Franco Zaina che, stamane, al fianco dell'assessore Maurizio Verna, ha dettagliato il nuovo servizio che prevede la completa dematerializzazione delle sanzioni elevate dagli agenti di polizia locale. Addio, quindi, ai verbali cartacei e addio ai rischi di errore materiale che, in non pochi casi, hanno fruttato multe che risultavano elevate addirittura fuori Regione. E sopratutto, essendo tutto compilato digitalmente tramite app, viene trasferito in tempo reale nel sistema con tanto di notifica, ad esempio, all'interno dell'appa Io (per i servizi della pubblica amministrazione). Trenta gli smartphone e trenta le "stampanti digitali" assegnate alla Polizia locale. In questi giorni, con la prima dotazione di 15 cellulari, i vigili urbani hanno avviato una sperimentazione e, afferma Zaina, "abbiamo riscontrato il pagamento in giornata della multa". Novità, infine, per chi deve rinnovare i permessi d'accesso alla Ztl in centro storico: essendo finita l'emergenza sanitaria, che aveva sdoganato per due anni il rinnovo automatico, entro il 29 giugno tutti i titolari di permesso dovranno rinnovarlo scaricando l'apposito modulo che è disponibile sul sito del comune di Teramo.

ASCOLTA IL COMANDANTE ZAINA SU ZTL