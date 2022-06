L'OSPEDALE DI GIULIANOVA E' PRONTO PER ACCOGLIERE UTENTI NEI MESI ESTIVI

Il direttore sanitario della Asl di Teramo Maurizio Brucchi, questa mattina, ha visitato l’ ospedale di Giulianova, alla presenza del Sindaco Jwan Costantini e del direttore della struttura Paolo Calafiore.

Insieme, sono state verificate le potenzialità del “Maria SS. dello Splendore” relativamente alla qualità dei servizi e all’effettiva capacità di soddisfacimento delle richieste. Il vertice si è reso necessario in vista dei mesi di luglio e agosto, quando le presenze in città, per via dell’elevato flusso turistico, segneranno numeri considerevoli.

Il bilancio della visita è stato positivo. Il personale, i reparti e gli ambulatori, è stato detto, opereranno a pieno regime.