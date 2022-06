FOTO/ LE ECODISCARICHE DELLA TE.AM ABBANDONATE CON RIFIUTI DENTRO E FUORI, I RESIDENTI DENUNCIANO

Continuano le segnalazioni per la mancata gestione del verde pubblico a Teramo. Stavolta, siamo a Valle San Giovanni dove al posto della strada c'è un bosco selvaggio, come da foto inviateci dai residenti. La situazione di abbandono non cambia per le ecoisole (una si trova al bivio di San Giovanni e serve Frondarola, Spiano e Rocciano), una al bivio di Torricella (che serve Cavuccio, Villa Tordinia e Villa Ripa) diventate tutte oramai delle "ecodiscariche". A Teramo c'è un assessore, evidenziano i residenti, che dovrebbe occuparsi solo di queste attività insieme alla dirigente Cafà impegnata invece come Rup in altro, come i parchi giochi e Pnrr. "La Team bisogna organizzarla con mezzi e personale e renderla autonoma altrimenti non ha alcun senso la sua esistenza". Le ecoisole vanno pulite tutti i giorni e non una volta ogni tanto come accade ora e con questo caldo.