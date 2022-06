REFERENDUM A TERAMO, VOTANO SOLO 6355. UN FLOP...MA "VINCONO" I SI

L'appello del primo cittadino ad andare a votare ieri non ha sortito l'effetto sperato. A Teramo, per il referendum sulla giustizia, hanno votato in soli 6355 pari al 15.23% del totale degli elettori. Un flop che è stato in linea con l'andamento regionale e nazionale. Per i 5 quesiti referendari, i votanti si sono espressi sostanzialmente per il SI.

Ecco nel dettaglio le scelte alle urne per i cinque quesiti referendari: